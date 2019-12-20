Vali Köşger spor tesislerini inceledi

"O benim sünnetim değildi"

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–Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

Vali Yavuz Selim Köşger, Efeler Pınarbaşı Mesire Alanı’nda bulunan yüzme havuzu ve Kardeşköy Mahallesi’nde bulunan atletizm spor tesislerinde incelemelerde bulundu. Yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Köşger’e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile ilçe ve şube müdürleri eşlik etti.

AYDIN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:45

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