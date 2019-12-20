Nazilli’de eski hükümlüler İŞKUR ile meslek edinecek

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İŞKUR Müdürlüğü ve İlçe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında eski hükümlülerin kendi işlerini kurması için hazırladıkları projeler İŞKUR’a teslim edildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün eski hükümlülerin kendi işlerini kurarak ayakları üzerinde durabilmeleri için hazırladıkları projeler İlçe İŞKUR Müdürlüğü’ne teslim edildi. Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Ahlatoğlu tarafından eski hükümlülerin hazırladığı 40 proje İŞKUR Nazilli İlçe Müdürü Yakup Ergenlik’e teslim etti. İŞKUR ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yapılan işbirliği kapsamında kendi işlerini kurmak isteyen engelli kapsamındaki hükümlülere 50 bin, normal olan hükümlülere ise 38 bin TL’lik hibe desteği sağlanacak.

İŞKUR Nazilli İlçe Müdürü Yakup Ergenlik, yaptığı açıklamada proje çalışmalarının yılda 2 defa olduğunu ifade ederek, “Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile işbirliği kapsamında 40 eski hükümlü projelerini hazırlayarak bu imkandan yaralanmak istediler. Bu dönem yapılan başvuru Aydın genelinde bir rekordur. Başvuruların çoğu hayvancılık, istiridye Mantar yetiştiriciliği, arıcılık ve normal işletme üzerine oldu. Bu projelerin sonuçları Nisan ayında belli olacak. Mayıs ayında tekrar bir proje dönemi başlayacak. Daha önce bu destekler sayesinde Nazilli’de toplam 14 kişi kendi işinin sahibi oldu. Bu rakamı arttırmak için devletimizin kurumları ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yaptığımız çalışma kapsamında 40 projeyi teslim aldık. Bu bölge için rekordur. Engellilerin projeleriyle birlikte toplamda da 75 proje hayata geçmiş olacak” dedi.

Nazilli Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Ahlatoğlu da toplumdaki Dezavantajlı bireylerin iş bulmalarının çok zor olduğunu ifade ederek, “Devletimiz de bunun farkında ve onlara kendi işlerini kurmaları konusunda yardımcı oluyor. Biz de bu desteklerden yararlanmaları için her zaman eski hükümlülerin yanındayız. Yapılacak yardımlarla eski hükümlülerimiz ülke ekonomisine büyük destek sağlayacak” dedi.

Yapılacak olan destekle kafe açmayı planladığını ifade eden eski hükümlü Hakan Çiftçi, “İŞKUR ve Denetimli Serbestlik Müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Bizlere kendi işimizi kurarak toplum içerisinde daha güzel bir noktaya gelmemiz için yardımcı oluyorlar. Daha önce 6 ay belediyede İŞKUR sayesinde çalıştım ama sonrasında iş bulamadım çünkü toplum bize farklı bir gözle bakıyor. Bir hata yapmış olabiliriz. Bizde insanız. Dışarıda bize iş vermek istemedikleri için kendi işimizi kurmak bizim için çok önemli. Herkesi bu desteklerden yararlanmaya davet ediyorum. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

AYDIN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:45

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