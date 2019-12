Aydınlılar oyunculuğa merak sardı Onlarca Aydınlı büyükşehrin kurslarında oyunculuğu öğreniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu eğitmenleri tarafından verilen tiyatro atölyelerinde geleceğin oyuncuları yetişiyor.

Aydın'da kültür hayatına katkıda bulunmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenlediği tiyatro atölyeleri bu yıl da oyunculuk eğitimi almak, sahneye çıkmak isteyenlere Aydınlılara hizmet veriyor. Şükran GüngörYıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen atölyeler hem çocuklar hem de yetişkinler için düzenleniyor. Atölyelerde teori derslerinin yanı sıra doğaçlama, ses ve nefes eğitimi gibi eğitimler de veriliyor. Oyuncu adayları yılsonu gösterilerinde bir oyun sahneleyerek seyircilerin karşısına da çıkacak.

Aydın'da şimdiye kadar tiyatro oyunculuğunu öğrenmek isteyen yüzlerce Aydınlıya oyunculuk eğitimi verildiğini hatırlatan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Diğer sanat dallarına olduğu gibi tiyatroya da sahip çıkıyoruz. Bu yıl da tiyatroya yeni oyuncular kazandırmak için açtığımız atölyelerimizde onlarca vatandaşlarımız eğitim görüyor. Her yaştan Aydınlının kurslarımıza gelerek sosyalleşmeleri de bizleri çok memnun ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında yer alacağız" ifadelerini kullandı.

