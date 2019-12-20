Aydın’ın yıldızları bir araya geldi

– Aydın’da gerçekleştirilecek Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Şampiyonası grup müsabakalarında Aydın’ı temsil edecek basketbol sporcuları ve antrenörleri bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında düzenlenen etkinlikte sporun ve sporcunun her daim yanında olduklarını belirten Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, konuşmasında şunları söyledi;

“İl Müdürlüğümüz olarak bütün spor branşlarımıza eşit şekilde yaklaşım gösteriyoruz. Onların maddi ve manevi olarak her daim yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bugün de Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakalarına ilimizi temsil edecek sporcuların kaynaşma kahvaltısına katıldık. Gençlerimizin ileriki yıllarda iyi birer basketbolcu olmalarını, ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmelerini temenni ediyorum”

AYDIN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:45

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YATSI 19:21

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