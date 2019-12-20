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Bakan Selçuk’un eşi Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme seminerine katıldı

İHA

Bakan Selçuk’un eşi Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme seminerine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk, Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi kapsamında Aydın’da düzenlenen programa katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ‘un eşi Rana Selçuk, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’ in eşi Nebahat Özer ‘in himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürü Aylin Şengün Taşçı ve ekibinin katılımıyla düzenlenen etkinlik Adnan Menderes Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş programda yaptığı konuşmada, “Kulaklarımız vücut ülkemizin gümrük kapılarından birisidir. O kapıdan içeri girenlerin iyice kontrol edilmesi, sakıncalı görülenlerin engellenmesi geri çevrilmesi gerekmektedir. Çünkü yabancı kültür ve sanat kaynaklarını kendi kaynaklarının önüne koyan nesiller, bir süre sonra çaldıkları havanın ritmine göre oynamaya başlıyorlar. Böylece sesimizde nefesimiz de değişiyor, öykünme ve özenme duygusu giderek özdeşleşmeye dönüşüyor. Musuki mimarlarımız şarkılarımızı türkülerimizi marşlarımızı ilahilerimizi kadim kültür ve medeniyetimizin değerleri ile beslemişlerdir. Bizlerde son yıllarda her alanda olduğu gibi müzikte de kişisel kurumsal ve toplumsal olarak geniş bir kapsamlı şekilde ayrık otlarını ayıklama işlemine başlamış bulunuyoruz. Bu bağlamda Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme projesini yürüten bakanlığımıza bu projeye hamilik eden Rana Selçuk hanımefendiye, Nebahat Özer’e devlet sanatçısı Aylin Şengün Taşçı’ya kendilerinin şahsında projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’un konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürü Aylin Şengün Taşçı sunumunu gerçekleştirdi. Taşçı sunumunda Örneklemeli Türk Müziği Tarihi hakkında bilgilendirmede bulundu.
Etkinliğe, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ‘un eşi Rana Selçuk, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’ in eşi Nebahat Özer, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in eşi Fatma Köşger, ADÜ Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi kapsamında düzenlenen etkinlik akşam düzenlenecek Türk Sanat Müziği konseri ile son bulacak.

AYDIN

20 Aralık 2019 Cuma

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