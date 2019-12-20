Söke’de kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

"O benim sünnetim değildi"

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– Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet etme olayı ile ilgili yapılan istihbari çalışma ve takip sonucu Söke ilçesi Atburgazı Mahallesi Kocaataş mevkiinde K.A., O.A., S.A., M.A., B.A, R.Ö. ve T.K. isimli şüpheliler, kaçak kazı yaptıkları alanda kazma, kürek, hilti, dizüstü bilgisayar ve maden tespit cihazı birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

AYDIN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:45

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