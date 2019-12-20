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Didim’de 'Sağlıklı Yaşam, Engelsiz Hayat' eyürüyüşü düzenlendi

İHA

Didim İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Didim ve Yöresi Engelliler Derneğinin işbirliğiyle"Sağlıklı Yaşam, Engelsiz Hayat" temalı farkındalık yürüyüşü geçekleştirildi.

Didim’de 'Sağlıklı Yaşam, Engelsiz Hayat' eyürüyüşü düzenlendi

Didim İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Didim ve Yöresi Engelliler Derneğinin işbirliğiyle“Sağlıklı Yaşam, Engelsiz Hayat” temalı farkındalık yürüyüşü geçekleştirildi.
Eski Adliye binasından başlayıp Didim Belediyesine Kadar yapılan yürüyüşe Sağlık müdürlüğü çalışanları, Didim ve Yöresi Derneği üyeleri ve çalışanlarının yanı sıra Didim’de hizmet veren özel eğitim okulları, Didim Belediyespor Yöetim kurulu üyeleri ve Futbolcuları, meslek lisesi öğrencileri, Tekvando eğitmenleri ve öğrencileri, Didim Çocuk akademisi ile çok sayıda engelli vatandaş ve ailesi katılım gösterdi Didim Belediyesi bahçesinde belediye tarafından yürüyüşe katılanlara meyve ile su ikramında bulunuldu.
Yürüyüşten sonra Didim Belediye binası önünde konuşma yapan Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş, Bu farkındalık Yürüyüşünün her yıl aralık ayında yapıldığını belirterek, bu yıl yapılan yürüyüşün daha farklı bir atmosferde gerçekleştiğini dile getirdi. Altıntaş, “Bu yürüyüşümüzün amacı hem sağlık açısından yürüyüş yapıp sağlıklı yaşama dikkat çekmek hem de engelli bireylerimizin karşılaştığı sorunlar karşısında farkındalık oluşturmaktır. Yürüyüşümüze katılarak destek veren kurum ve kuruluşlar ile bütün halkımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.”dedi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ise böyle anlamlı etkinliklere her zaman destek verdiklerini belirterek, Didim ve Yöresi Engelliler derneğinin güzel işlere imza attığını ve bu işlerde kendilerine destek olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Atabay, çarşı pazarda kaldırımların işgal edilmemesi konusunda çağrıda bulunarak “Belediye olarak bu konuda üstümüze düşen görevi yapıyoruz ancak zaman zaman esnafımız bu konuda bize sıkıntı yaratabiliyor. Oysa ki kaldırımlar esnafın mal koyması için değil vatandaşlarımızın kolayca yürümesi ve alışveriş yaparken zorlanmaması içindir. Esnafımızı bu konuda biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bir bizimizin haklarını gasp etmediğimiz sürece bir sıkıntı olmayacaktır.”diye konuştu.

AYDIN

20 Aralık 2019 Cuma

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