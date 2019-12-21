Cumhuriyetle yaşıt baca tarihe, çevresi de AYTO'ya kazandırılıyor Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan fabrikadan geri kalan tarihi fabrikanın bacası gelecek nesillere aktarılacak

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Aydın’daki önemli bir tarihi yapıyı ayağa kaldırmak için çalışma başlattı. Aydın Ticaret Odası’nın yanında bulunan ve hemen hemen Türkiye Cumhuriyet’i ile yaşıt olan koruma altındaki bacanın restorasyonuna başlandı. Yapılacak restorasyonla yaklaşık bir asırlık baca tarihe bacanın çevresindeki 1.5 dönüme yakın alanın da kullanım hakkı Aydın Ticaret Odası'na kazandırılıyor.

Aydın Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nca onaylanan proje kapsamında restore edileceği belirtildi.

Ilıcabaşı mahallesinde 1930'lu yıllarda kurulan ve Cumhuriyet'in ilk fabrikaları arasında yer alan Ekrem Çiftçi Pirina Fabrikası'na ait 30 metre uzunluğundaki baca, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından sanayi mirası olarak koruma altına alınmıştı. Koruma Kurulu tarafından, tarihi bacanın rölöve ve restorasyon projesiyle korunmasına karar verilirken Aydın’ın önemli bir tarihi ve sanayi mirası olarak ayakta kalan ender yapılardan birisi olan tarihi bacanın restorasyonunu da Aydın Ticaret Odası üstlendi. Büyük bir titizlikle başlayan çalışmanın sonunda tarihi baca orijinal görünümüne kavuşacak. Bacanın çevresinde yer alan yaklaşık 1.5 dönümlük alanın kullanımı da yapılan protokol kapsamında Aydın Ticaret Odası'nın olacak.

İki yıl önce AydınDenizli Karayolu üzerindeki Ilıcabaşı Ayter sahası yanına hizmet binasını taşıyan Aydın Ticaret Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, “Bu baca Aydın’ın yetiştirdiği önemli büyüklerimizden Ekrem Çiftçi tarafından kurulan fabrikaya aitmiş. Çevredeki her şey yok olmuş ama 30 metre yüksekliğe sahip bu baca aynı zamanda tarihin önemli izlerini taşıyor. Aydın Ticaret Odamız'a ait hizmet binamızı yaparken bu şartlara uygun olarak planladık. Buraya taşınınca da bacanın restorasyonu için proje hazırladık. Proje kurulun onayından geçti. Aslına uygun olarak restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılacak. Bu baca tarihi bir iz taşıdığı gibi Aydın’ın 90 yıl önce sanayide nerelerde olduğunu gösteren önemli bir tarihi mirastır” dedi.

AYDIN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:46

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