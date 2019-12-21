Aydın'da tıbbi ve aromatik bitki arşivi oluşturuluyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi yenilebilir ve ekonomik değeri yüksek şevketibostan, sofralık fesleğen, reyhan, radika, dereotu, roka, tere, arapsaçı çeşitlerinin ardından şimdi de tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde de çalışmalara başlıyor.

Proje kapsamında ilk olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından stevya, yüksük otu, kekik çeşitleri, ekinezya, datura ve çörek otu gibi bitkiler üretilecek.

Yerel gen kaynakları ve bunların korunması, çoğaltılması, üretime yeniden kazandırılmasını desteklemek için başlanan projede üretilen tohumlar da projenin diğer ayaklarında olduğu gibi isteyen herkese dağıtılacak.

Yenipazar Yerel Tarım Ürünleri serası ve İncirliova'daki Çiftçi Merkezi'ndeki üretim bahçesinde üretilecek olan tohumların önümüzdeki yıldan itibaren dağıtılması planlanıyor.

Tıbbi ve aromatik bitki arşivi çalışmasına Aydın'da tarım ürünlerini çeşitlendirmek için başlandığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ekonomik değeri yüksek ürünleri çiftçilerle buluşturacaklarını söyledi. "Çiftçimizin katma değeri yüksek ürünlere yönelerek kazancını artırmasını istiyoruz. Buna öncü olmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullanan Başkan Çerçioğlu, "Bugün isteyen vatandaşlarımıza şevketibostan, sofralık fesleğen, reyhan, radika, dereotu, roka, tere, arapsaçı gibi bitkilerin tohumlarını veriyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren de tıbbi ve aromatik bitkilerin tohumluklarını dağıtmayı planlıyoruz. Yaptığımız her çalışma çiftçimizin, Aydınımızın daha fazla kazanması için" dedi.

AYDIN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 17:59

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.