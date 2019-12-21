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Lösemi hastası Burak, yaşama tutunamadı

DHA

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ve en büyük hayali Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda maç izlemek olan lösemi hastası Burak Yıldız, bu hayalinin gerçekleşmesinden 2 ay sonra yaşamını yitirdi. 

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ve en büyük hayali Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda maç izlemek olan lösemi hastası Burak Yıldız, bu hayalinin gerçekleşmesinden 2 ay sonra yaşamını yitirdi. 
Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği, lösemi hastası Burak Yıldız'ın en büyük isteğinin Türk Telekom Stadı'nda maç izlemek olduğunu öğrendi.  Harekete geçen dernek üyeleri, CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de desteğiyle Yıldız'ın bu isteğini Galatasaray Kulübü'nün yetkililerine bildirdi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Yıldız'ı geçen 22 Ekim'deki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçına davet etti. Davet üzerine İstanbul'a giden Yıldız, maç öncesinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Cengiz'i makamında ziyaret etti. Ardından da akşam taraftarı olduğu Galatasaray'ın maçını statta canlı olarak izleyerek, hayalini gerçekleştirdi.
Hayalini gerçekleştirmenin mutluğunu yaşayan Yıldız'dan bu sabah acı haber geldi. Yıldız, hayatının baharında lösemiye yenik düştü. Genç Burak'ın ölümü ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.
'SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ ASLANIM'
Burak Yıldız'ın ölüm haberini alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Başkan Günel, mesajında büyük üzüntü duyduğunu belirtip, "Küçük bedeniyle büyük mücadeleler veren kardeşimiz Burak'ın aramızdan ayrılışını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Seni hiç unutmayacağız aslanım" diyerek,  tüm sevenlerine başsağlığı diledi.       

AYDIN

21 Aralık 2019 Cumartesi

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