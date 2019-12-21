Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme” projesi kapsamında düzenlenen Türk Müziği Konseri büyük ilgi gördü.

Öğretmen ve öğrencilere Türk müziğini ve enstrümanlarını tanıtmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer’in eşi Fatma Nebahat Özer’in himayeleriyle, "Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi" kapsamında İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Ses Sanatçısı Dr. Aylin Şengün Taşçı tarafından öğrencilere yönelik "Örneklemeli Türk Müziği Tarihi Semineri" ve halkımıza yönelik "Türk Müziği Konseri" gerçekleştirildi.

Ninnilerden mehter müziğine, tasavvuftan Osmanlı sultanlarının bestelerine, unutulmayan bestekarların eserlerine kadar geniş bir çerçevede gerçekleştirilen "Örneklemeli Türk Müziği Tarihi Semineri"nde öğrenciler, geleneksel Türk müziği enstrümanlarını tanıma ve kullanma şansını yakaladı. Seminerde ayrıca ElKındi (801873), Farabi (873950), İbni Sina (9801037), Sadettin Kaynak (18951961) ve Münir Nurettin Selçuk (18991981) gibi Türk müziğine gönül vermiş sanatçılar ve hayat hikâyeleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Türk müziğinden eserlerin seslendirildiği konsere Aydın Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger ile birlikte protokol ve Aydın halkı tarafından yoğun katılım sağlandı.

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Ses Sanatçısı Dr. Aylin Şengün Taşçı, “Türkün şanlı bayrağını, gökyüzüne dikeceğiz” dedi ve Türk müziğinin bir meşalesini de Aydın’da yakarak konseri sonlandırdı.

Konser sonunda Vali Köşger ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk tarafından gecenin anısına Aylin Şengün Taşçı’ya çiçek takdim edildi.

AYDIN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:46

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