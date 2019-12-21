Didim'de e -fatura dönemi başlıyor

"O benim sünnetim değildi"

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Aydın'ın Didim ilçesinde ‘Elektronik Belge ve Defter Uygulamasındaki Yenilikler’ konulu bir bilgilendirme semineri düzenlendi.

Didim Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Didim Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Nihat Cengiz konuşmacı olarak katıldı.

Düzenlenen bilgilendirme toplantısın da Cengiz, sinevizyon aracılığıyla, e fatura uygulamaları geçiş süreci, earşiv fatura uygulaması, eserbest meslek makbuzu uygulaması, emüstahsil makbuzu uygulaması, egider pusulası uygulaması, e bilet uygulaması, esigorta komisyon uygulaması, esigorta poliçe uygulaması, edöviz alımsatım uygulaması konuların da bilgi verdi.

Toplantıya, Didim Vergi Dairesi Müdürü Ali Cini, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Özel sektör şirket temsilcileri ve muhasebeciler katıldı.

AYDIN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:46

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