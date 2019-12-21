Söke CHP'de Ali Kemal Özcan güven tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe kongresi yapıldı. Mevcut Başkan Ali Kemal Özcan ve Adalet Çopur'un ilçe başkanlığı için yarıştığı seçimin sonunda kazanan Özcan oldu.

Saray düğün salonunda gerçekleşen kongreye CHP PM Üyesi ve Aydın Milletvekili Av. Bülent Tezcan, Aydın Milletvekilleri Av. Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel başta olmak üzere geçmiş dönem milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe başkanları, çevre ilçe CHP ilçe başkan ve yöneticileri ile davetliler ve delegeler katıldı. Söke İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez ve yönetim kurulu üyeleri de kongrenin başlangıcında yer alarak, hayırlı olsun temennilerini iletti.

Söke CHP İlçe Kongresinde divan başkanlığını CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu yaparken, divan katipliklerini Söke İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Dalgıç ve Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Çakır yaptı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından gündemde yer alan faaliyet ve mali rapor okunarak genel kurulun oyuna sunuldu. İlçe yönetimi ve raporlar genel kurula katılanlarca oy birliği ile ibra edildi.

Genel kurulda CHP Aydın il Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız konuşma yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Toplam 327 delegesi bulunan Söke CHP’de gerçekleşen genel kurulda Ali Kemal Özcan ‘beyaz’, Adalet Çopur ise ‘kırmızı’ liste ile yarıştı. Yapılan seçimde toplam 265 oy kullanıldı. Ali Kemal Özcan’ın beyaz listesi 235 oy alırken, Adalet Çopur’un kırmızı listesi 29 oy aldı. Bir oy geçersiz sayıldı

Yaklaşık 11 ay önce atama yönetimde yer alan gelinen süreçte iki ilçe başkanının istifasının ardından, ilçe yönetim kurulunun kendi arasından başkanlığa getirdiği Ali Kemal Özcan; bu kez delegelerin verdiği kararla ilçe başkanlığı koltuğuna oturdu. Yapılan seçimde CHP Söke İlçe Başkanlığına Ali Kemal Özcan seçilirken, yönetim kurulunda Sayime Cantürk, Feridun Coşkunkan, Yalçın Değerbilir, Aylin İşgören, Cihan Karaağaçlı, Halil Karaçolak, Şadiye Kiracıoğlu, Mustafa Nalbant, Tevfik Öğünç, Fazlı Öngel, İlkyaz Özat, Hilali Şenol, Nursen Tunç, Kaya Tuntaş, Nurten Yavaş, Halil Yıldırım yer alan isimler oldu.

İlçe Kongresinde il kongresinde oy kullanacak delegeler de belirlendi.

Adalet Çopur’un listesinde yer alan isimlerse şöyleydi: Gürcan Aydın, Hasan Bekteş, Tayfun Dalbudak, Halil Dinger, Kazım Er, Asuman Kaftan, Aybike Sevi Karayel, Özden Muşlu, Günnur Özgen, Gülseren Savran, Hatice Savran, Zeynep Sungurhan, Türkan Şenyener, İbrahim Tahta ve İbrahim Yılmaz.

AYDIN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:46

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