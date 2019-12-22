Söke'deki saldırıda yaralanan genç kurtarılamadı

"O benim sünnetim değildi"

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Aydın'ın Söke ilçesinde, yaşanan silahlı saldırıda yaralanan Ferit Can Şimşek hayatını kaybetti.



Olay, Söke Otogarı’nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişiler, bir otomobile kurşun yağdırdı. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Saldırıda ağır yaralanan Ferit Can Şimşek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağme hayatını kaybetti.

Olaya karıştıkları iddia edilen 10 kişi ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

AYDIN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:46

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