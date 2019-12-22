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Kuşadası'na iki kruvaziyerle 1500 turist geldi

DHA

KUŞADASI Limanı'na bugün sabah saatlerinde yaralaşan iki kruvaziyer gemisinden  toplam 1500 turist indi.
Kuşadası Egeport Limanı, bugün sabah saatlerinde Norveç bayraklı 'Viking Star' ve Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' kruvaziyer gemilerini ağırladı.
930 yolcu ve 602 mürettebatı ile limana yanaşan 228,2 metre uzunluk, 28,8 metre genişlikteki, 47 bin 842 grobtonluk Viking Star'ın ardından, 25 bin 611 groston ağırlığındaki 162 metrelik 'Celestyal Crystal' kruvaziyer gemisi de 570 yolcu ve 406 mürettebat ile giriş yaptı. Her iki yolcu gemisinden inden toplam 1500 yolcunun bir kısmı Kuşadası çarşılarında gezip alışveriş yapıp, kafeterya ve restoranlarda otururken, bir kısmı da Kuşadası ve İzmir'in Selçuk ilçesi'nde başta Efes Antik Kenti ve Meryam Ana Evi olmak üzere tarihi ve ören yerlerini gezdi. İki gemi, kış mevsiminde Kuşadası'na hareketlilik getirdi.
Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, aralık ayında Kuşadasına 9 gemi seferi gerçekleştirileceğini bildirdi. Güngör, bu yılın son kruvaziyer gemisinin Kuşadası'na 29 Aralık'ta geleceğini belirterek, şöyle dedi:
"Yeni yılın ilk gemisini ise 5 Ocak'ta karşılayacağız. 2020 ile birlikte Türkiye kruvaziyer turizminde güçlü bir toparlanma dönemine girecek. Bugünden gelen gemi rezervasyonlarına baktığımızda özellikle 2021 ve 2022 yıllarında hızlı büyüme ivmesi öngörüyoruz. Tüm bunları söylerken dünya çapında her yıl yüzde 10'a yakın bir hızla büyüyen küresel kruvaziyer pazarının da altın yıllarını yaşadığını belirtmemiz lazım. Ülkemiz sunduğu cazibe ile kruvaziyer turizmi için vazgeçilmez bir pazar."

AYDIN

22 Aralık 2019 Pazar

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