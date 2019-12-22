Aydın’da çok kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın’da beklenen çok kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşlar ve ilgilileri uyardı.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Çanakkale ile Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli (3060 kg/m2), Aydın’da çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli (51100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

AYDIN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:00

YATSI 19:22

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