Başkan Çeçrioğlu devesi Topuklu Efe’nin güreşini merakla izledi Aydın'da düzenlenen deve güreşleri renkli görüntülere sahne oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen deve güreşi festivalinde, Başkan Özlem Çerçioğlu devesi ‘Topuklu Efe’nin güreşini saha içerisine kadar girerek merakla izledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından “Efeler Diyarı Aydın Geleneksel Deve Güreşleri” sloganıyla düzenlenen deve güreşi festivali, Ilıcabaşı Mahallesi Ayter alanındaki arenada gerçekleştirildi. Dünya standartlarına uygun olarak hazırlanan arenada ülkenin değişik illerinden gelen 150 deve, müsabakalarda kıran kırana güreşti. Havanın güzel olması ile arena tıklım tıklım doldu. Binlerce izleyiciyle birlikte bayanların da yoğun ilgi gösterdiği güreşleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ile Millet İttifakı belediye başkanlarıyla birlikte izledi.

Festival havasında geçen güreşlerde kıran kırana güreşen develer izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, zaman zaman rakibinden korkup kaçan develer heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu.



Başkanın devesi berabere kaldı

Güreşe katılan develer arasında yer alan Başkan Özlem Çerçioğlu’nun devesi ‘Topuklu Efe’, baş güreşlerinde bölgenin önemli pehlivan develerinden olan ‘Balkış’ ile karşı karşıya geldi. Deve güreşi kültürünü yaşatmak için göreve geldiği ilk günden bu yana büyük bir mücadele veren Başkan Çerçioğlu, kendi devesinin güreşini saha içerisinde kadar gelerek Türkiye Deve Güreşi Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya ile birlikte izledi. Başkan Çerçioğlu, büyük bir çekişmeye sahne olan müsabaka sonunda berabere kalan devesini alkışlayarak kutladı.



Deve güreşi festivallerinin bölge için büyük bir önem taşıdığını belirten Başkan Çerçioğlu, “Burada bugün müthiş bir atmosfer var. Aydın halkının çoluğuyla çocuğuyla geldiği bu festival bir panayır havasında geçiyor. Hava çok güzel, güreşlerimiz de çok güzel oldu. Çok iyi karşılaşmalar planlanmış. Bizim burada amacımız kültürümüzü, Yörük kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak. Çoluğumuza çocuğumuza bu kültürü göstermek. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ederim” dedi.

AYDIN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:46

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