Kuşadası CHP'de Başkan Mehmet Gürbilek güven tazeledi

kongre sürecine giren Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri Kuşadası'ndaki olağan kongrelerini gerçekleştirdi.



Aydın'da kongre sürecine giren Cumhuriyet halk partisi örgütleri Kuşadası’ndaki olağan kongrelerini gerçekleştirdi. Tek listeyle gidilen Kuşadası İlçe başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Mehmet Gürbilek listesiyle güven tazeledi. Büyük bir coşkuya sahne olan olağan genel kurulda birlik ve beraberlik mesajları verildi.



Kuşadası Belediyesi düğün salonunda düzenlenen kongreye CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, CHP İl Başkanı Ali Çankır, Kuşadası belediye başkanı Ömer Günel ,ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, delegeler ve partililer katıldı. Divan başkanlığını CHP Aydın kadın kolları başkanı Ayşe Özdemir’in yaptığı kongrede CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız,CHP Aydın il başkanı Ali Çankır, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, birer konuşma yaptı.

AYDIN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:00

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.