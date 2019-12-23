Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında 47 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında sahil güvenlik ekipleri lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit etti.Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 34 Suriye ve 13 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen (13 erkek, 13 kadın, 21 çocuk) yakalandı.Yakalanan toplam 47 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi

AYDIN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:00

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.