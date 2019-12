Rektör Aldemir, meslektaşı veterinerlerin kış söyleşilerine konuk oldu

Aydın Veteriner Hekimleri Odası’nda başlatılan ‘Kış Söyleşileri’ programının ilk konuğu ADÜ Rektörü Veteriner Hekim Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir oldu.

Programın açılışında konuşan Oda Başkanı Cemil Şahin, “Her zaman üzerine durduğumuz gibi, meslektaşlarımızın birbirleriyle diyalog ve iletişimlerinin artması, samimiyet bağının güçlenmesi birçok problemimizi ortadan kaldıracaktır. Bu bağlamdaki çalışmalarımıza ilave olarak ‘Kış Söyleşileri’ adı altında bir program serisi düzenlemeyi düşündük. İlk programımızda Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Veteriner Hekim meslektaşımız Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i konuk etmek istedik. Bu zamana kadar hiç bir davetimizi geri çevirmediler ve bugünkü programımızı da kendilerine ilettiğimde de büyük bir heyecanla karşıladılar. Rektörümüz bizimle iletişimini, samimiyetini ve diyaloğunu her zaman üst düzeyde tuttu ve tutmaya da devam ediyor” dedi.



Kendisinin her şeyden önce bir veteriner hekim olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise, “Veteriner hekimlik mesleği çok kutsal bir meslektir ve ben mesleğimizi, Rektörlük gibi bir makamda temsil etmekten kıvanç duyuyorum. Bu meslek bana yıllardır birçok manevi sorumluluk kazandırdı. Şu anda yaptığımız başarılı çalışmalarda da bu maneviyatın izleri var. Üniversitemizde birçok projeyi hayata geçirdik. İsrafın önüne geçtik ve geçmeye devam ediyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdik. Son projelerimizden birisi de ‘Askıda Yemek’ projesidir. Siz değerli meslektaşlarımın da bu projeye destek vermesini rica ediyorum. Benim dönemimde hiçbir öğrenci karnı aç şekilde yatağa girmeyecek. Yemek için kartını cihaza sürttüğünde bakiye yok uyarısıyla üzülmeyecek. Biz devleti, milleti, vatandaşı için canını verecek insanlarız. Maddi manevi ne imkanımız varsa öğrencilerimiz için seferber ediyoruz, etmeye de aynı hızla devam edeceğiz. Üniversite olarak gıda konusunda markalaşma amacıyla çok büyük çalışmalar içerisindeyiz ve yakın zamanda ‘ADÜ Gıda’ büyük bir vizyonla başlayacak. Türkiye’ye örnek olacağız. Model hayvancılık işletmesi projelerimiz var. Bunların hepsi teker teker sizlerin de destekleriyle hayata geçecek. Bu yolda birbirimize çok şeyler öğreteceğiz. Birlikte çalışacağız, birlikte projeler geliştireceğiz ve birlikte uygulayacağız. Kapım meslektaşlarıma her daim açık, bu şekilde bir araya gelmeyi sıklaştıralım. Oda başkanımıza da ilettim, bir daha ki programı üniversitemizde yapalım, ben de sizleri orada ağırlamak istiyorum” diye konuştu.



Yaklaşık 3 saat süren programda meslektaşlarıyla bir araya gelen Rektör Aldemir, veteriner hekimlerin sorularını büyük bir içtenlikle yanıtladı. Söyleşiye ADÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Ulutaş ve Doç. Dr. Göksel Erbaş da katıldı

