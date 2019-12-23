Deve güreşi festivali binlerce Aydınlıyı bir araya getirdi

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinin en önemli kış eğlenceleri ve de kültür organizasyonları arasında yer alan deve güreşlerinin son durağı olan Aydın, binlerce güreş severi bir araya getirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen deve güreşi festivali, Efeler Ilıcabaşı Mahallesi Ayter alanındaki arenada gerçekleştirildi. Dünya standartlarına uygun olarak hazırlanan arenada ülkenin değişik illerinden gelen 190 deve, müsabakalarda kıran kırana güreşti. Havanın güzel olması ile arena tıklım tıklım doldu. Binlerce izleyiciyle birlikte bayanların da yoğun ilgi gösterdiği güreşlerde develerin arenadaki kıyasıya mücadelesi nefesleri kesti.



Festival havasında geçen güreşlerde kıran kırana güreşen develer izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, zaman zaman rakibinden korkup kaçan develer heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu. Büyük ilgiyle izlenen güreşlerin finalinde yer alan “Güreşlerin Dünya Kupası” kategorisinde Sait Ersen’in “Çılgın Hasan” adlı devesini yenen Akın Pazarlıoğlu’nun “Number One” adlı deve şampiyon oldu. Şampiyon olan ve dereceye giren deve sahiplerine kupalarını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu verdi.



Deve güreşi festivallerinin bölge için büyük bir önem taşıdığını belirten Başkan Çerçioğlu, “Burada bugün müthiş bir atmosfer var. Aydın halkının çoluğuyla çocuğuyla geldiği bu festival bir panayır havasında geçiyor. Hava çok güzel, güreşlerimiz de çok güzel oldu. Çok iyi karşılaşmalar planlanmış. Bizim burada amacımız kültürümüzü, Yörük kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak. Çoluğumuza çocuğumuza bu kültürü göstermek. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ederim” dedi.

AYDIN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:47

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