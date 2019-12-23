ADÜ Öğretim Üyelerinin kitabı yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Aysun Sarıbey Haykıran ile Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başaran’ın ‘19. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın Merkez Köylerinin SosyoEkonomik Yapısı’ adlı kitabı yayımlandı.

ADÜ’nün 82. yayını olarak basılan kitap, Aydın’a ilişkin Osmanlı Arşivinden elde edilen 18441845 yıllarındaki Temettuat defterleri incelenerek oluşturuldu. Doç. Dr. Haykıran ve Dr. Öğretim Üyesi Başaran, meslek, menkul ve gayri menkul, hayvan ve vergi kaynaklarını değerlendirerek köylerin sosyoekonomik durumlarını kaleme aldıklarını ifade ederken, daha önce Kuyucak, Sultanhisar, Yenipazar ve İncirliova'yla ilgili de sosyoekonomik tarih çalışmalarında bulunduklarını aktardılar.

AYDIN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:00

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.