Kuşadası Belediyesi’nden 747 öğrenciye eğitim desteği

İlk, orta ve lise öğrencilerine eğitim yardımında bulunan Kuşadası Belediyesi, 20182019 eğitimöğretim yılına ait eğitim yardımlarının tamamını ödedi. Eğitim yardımından yararlanan aileler ve öğrenciler Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.

Sosyal belediyecilikten ödün vermeyen Kuşadası Belediyesi, geçen yıldan kalan eğitim yardımlarının tamamını ödedi. Toplam 747 öğrenciye 252 bin 720 TL ödeme yapan Kuşadası Belediyesi, 20192020 eğitimöğretim yılında da eğitim yardımında bulunmayı sürdürüyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eğitimin önemine dikkat çekerek “Kuşadası Belediyesi olarak en önem verdiğimiz konuların başında eğitim geliyor. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de yetki ve imkânlarımız dâhilinde öğrencilerimize ve eğitim kurumlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz. Bir önceki eğitimöğretim yılından kalan tüm eğitim yardımlarımızı öğrencilerimizin hesaplarına yatırdık. 20192020 eğitimöğretim yılına ait eğitim yardımı ödemelerini de en kısa süre içerisinde tamamlayacağız” dedi.

AYDIN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:47

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