Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’dan kan bağışı kampanyasına destek

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Aydın Sana Kanım Feda” bağış kampanyası çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Aydın Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen kan bağışı aracını ziyaret etti.

Koçarlı Atatürk İlkokulu Bahçesinde gerçekleştirilen kampanyada Belediye Başkanı Nedim Kaplan başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş bağışta bulundu.

Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Nedim Kaplan, düzenli olarak kan bağışı yapmanın, sağlık içinde önemli olduğunu dile getirdi. Kaplan, açıklamasında "Sağlıklı bir bireyin yılda en az iki kez bağış yapması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

AYDIN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:47

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