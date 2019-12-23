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Aydın MHP'de Haluk Alıcık dönemi

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığına sürpriz bir isim getirildi. Geçtiğimiz ay içerisinde İl Başkanı Burak Pehlivan'ın görevden alınmasının ardından MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından Ankara'ya çağrılan Nazilli Belediye eski Başkanı Haluk Alıcık'a MHP Aydın İl Başkanlığı görevi verildi.

Aydın MHP'de Haluk Alıcık dönemi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığına sürpriz bir isim getirildi. Geçtiğimiz ay içerisinde İl Başkanı Burak Pehlivan’ın görevden alınmasının ardından MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından Ankara’ya çağrılan Nazilli Belediye eski Başkanı Haluk Alıcık’a MHP Aydın İl Başkanlığı görevi verildi.
Aydın’da MHP Aydın İl Teşkilatı’nın yeni başkanı belli oldu. MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından 2 kez Ankara’ya çağırlan Nazilli Belediye eski Başkanı Haluk Alıcık’a Bahçeli tarafından il başkanlığı görevi verildi. Bugün öğle saatlerinde MHP Genel Merkezinden gönderilen resmi yazı ile resmen MHP Aydın İl Başkanı olan Haluk Alıcık’a tebrik yağmuru başladı. Burak Pehlivan’ın geçtiğimiz günlerde görevden alınmasının ardından MHP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, geçen hafta Aydın’a gelerek yeni il başkanı konusunda temaslarda bulunmuştu. MHP Genel Merkezi’nde yapılan görüşmelerin ardından MHP Aydın İl Başkanlığı’na Nazilli Belediye eski Başkanı Haluk Alıcık atandı. Başkan Alıcık, “Geçtiğimiz Cuma ve Pazar günü olmak üzere 2 kez Ankara’ya çağırıldım. MHP Genel Başkan Yardımcılarımız Semih Yalçın ve Deniz Depboylu’nun tavsiyeleriyle Genel Başkanımız ve bilge liderimiz Sayın Dr.Devlet Bahçeli’nin oluruyla MHP Aydın İl Başkanlığı görevine atandım. Eski Başkan Burak Pehlivan başta olmak üzere geçmiş yıllarda partimizde il başkanlığı ve yöneticilik yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde çalışarak MHP’yi Aydın’da daha üst seviyelere taşıyacağız. Aydın’a ve partimize hayırlı olsun” dedi.
Evli ve 3 çocuk babası olan Haluk Alıcık geçtiğimiz 10 yıl içerisinde önceki dönem Nazilli Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

AYDIN

23 Aralık 2019 Pazartesi

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