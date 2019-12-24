Öğrencilere “Balık ye sağlık ol” eğitimi veriliyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çocuklara balık tüketimini özendirmek amacı ile “Balık ye sağlıklı ol” konulu eğitim veriliyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ilkokul öğrencilerine balık ve suda yaşayan diğer canlıları tanıtmak, dünyanın en sağlıklı besin kaynağı olarak tüm dünyada yüksek tüketim alışkanlığı bulunan balık tüketimini çocuklara da özendirmek, yasalarla koruma altına alınmış balık türlerinin yasal boylarını öğrenmek için “Balık Ye Sağlıklı Ol” konulu eğitim çalışmasına başlandı.

Etkinliğin Aralık ayı programında, Efeler İlçesi Halide Hatun İlköğretim Okulu, Hacı Celal Oto İlköğretim Okulu, Umurlu Atatürk İlköğretim Okulu ve Yunus Emre İlköğretim Okullarında, 4’üncü sınıf öğrencilerine eğitimler verildi. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelleri tarafından, insan vücudu için gerekli olan omega3, vitamin ve amino asitler ile kalsiyum, fosfor gibi minerallerin balık ve diğer su ürünlerinde bol miktarda bulunduğu belirtilerek, özellikle büyüme çağındaki bireylerin haftada en az iki kez balık tüketmesinin fiziksel ve zeka gelişimlerine önemli faydalar sağlayacağı öğrencilere anlatıldı.

Balık yeme alışkanlığının çocuklara kazandırılması için yapılan eğitim faaliyetleri, okul yöneticileri ve öğretmenleri tarafından da destek gördü. Eğitim sonunda, katılımcı öğrencilere su ürünleri temalı hediyeler verildi.

“Balık ye sağlıklı ol” eğitimlerinin Aydın genelindeki diğer okullarda da devam edeceği öğrenildi.

AYDIN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:47

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