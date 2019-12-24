Gazeteci İsmail Küçükkaya’dan Naz-Koop’a destek

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere İstanbul’a giden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, gazeteci İsmail Küçükkaya ile bir araya geldi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Başkan Vekili Mustafa Tınaz, Çalar Saat programının sunucusu gazeteci İsmail Küçükkaya ile buluştu.

Nazilli’nin tanıtımına ilişkin verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Özcan; “Uzun Yaşam Şehri Nazilli’mizi, insanımızı, projelerimizi usta gazeteci İsmail Küçükkaya ile paylaştık. NazKoop projemizi anlattık. Arama konferanslarımızdan, projenin Nazilli’ye sunacağı katkılardan bahsettik. Şehrimiz için oldukça faydalı bir buluşma olduğuna inanıyorum. İsmail bey ve ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, kendisini Nazilli’mizde ağırlamak büyük bir onur duyacağımı belirtmek istiyorum” diye konuştu.

NazKoop projesinin tanıtımına katkı sağlayacağını söyleyen Küçükkaya ise; “Nazilli’nin bizim için apayrı bir önemi var. Hem meslektaşım, dostum Fatih Portakal’ın memleketi hem de Atamızın büyük değer verdiği bir kent. Başkanımız Nazilli’de kurulan kooperatif projesini bizlerle paylaştı. Özellikle kadınlarımızın aktif rol oynayacağı, çiftçimizin kalkınacağı ve yeni istihdam alanlarının oluşturulacağı bu projenin tanıtımına katkı vermekten, halkımıza anlatmaktan büyük mutluluk duyacağımızı ifade ettim. Ülkemizin böyle projelere çok ihtiyacı var. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, uzun yaşam şehri Nazilli’ye sevgi ve selamlarımı iletiyorum” sözlerini kaydetti.

AYDIN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:47

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