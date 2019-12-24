MHP Nazilli İlçe Başkanı Kormaz ve yönetimi istifa etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MHP Nazilli İlçe Başkanı Kormaz ve yönetimi istifa etti

DHA

- AYDIN'da MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti. Korkmaz, MHP Genel Merkezi tarafından partinin Aydın İl Başkanlığı görevine atanan Nazilli eski Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a yeni görevinde başarı dileyip, istifalarının nedenini yeni yönetimin önünü açmak olarak açıkladı.

- AYDIN'da MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti. Korkmaz, MHP Genel Merkezi tarafından partinin Aydın İl Başkanlığı görevine atanan Nazilli eski Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a yeni görevinde başarı dileyip, istifalarının nedenini yeni yönetimin önünü açmak olarak açıkladı.
MHP Aydın İl Başkanlığı yaptığı sırada İYİ Parti İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya yönelik sözlerinin tepki toplaması nedeniyle MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından görevden alınan Burak Pehlivan'ın yerine dün Nazilli Belediye eski Başkanı Haluk Alıcık atandı. Alıcık'ın göreve getirilmesinin ardından MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, gece yönetim kurulu üyeleri ile yaptığı toplantıda, hep birlikte istifa kararı aldı. Korkmaz, istifa kararını bu sabah yaptığı basın açıklaması ile duyurdu. Açıklamasında; yeni yönetimin yolunu açmak istediklerini için istifa kararı aldıklarını belirten Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Partimizin 9 ay kapalı kaldığı, içimizden yeni bir partinin çıktığı zor günlerde göreve geldik. Ardından genel seçim süreci başladı. Partimizin başarılı olması için gayret gösterdik. Seçimin sonrasında üyelerimizin telefon ve adres bilgilerini güncelledik. Mahallelerde teşkilatlanma çalışmalarına önem verdik. Partimizin yerini değiştirdik, modern bir görünüme ve eksiksiz donanıma kavuşturduk. Sonrasında Cumhur İttifakı ile uyumlu bir şekilde Nazilli belediye seçimlerini yürüttük. Bu zorlu seçim sonrası beklediğimiz sonucu elde edememenin üzüntüsü içindeyiz. İl Başkanımız, İncirliova'da yapmış bulunduğu basın açıklamasının sosyal medyada propagandaya dönüşmesi sonucu görevden alındı. Genel merkezimiz il başkanı arayışı içine girdi ve sonucunda Nazilli eski Belediye Başkanı Haluk Alıcık il başkanımız oldu. İl başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bu görevi de layıkıyla yerine getireceğine inanıyoruz. Teşkilatımızın daha verimli çalışabilmesi, dinamik yeni bir yönetimin yolunu açmak için istifa ediyoruz. Partimizin emrindeyiz."

AYDIN

24 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:15
  • ÖĞLE 13:13
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli'nin maç programı netleşti
YEREL HABERLER Nazilli'nin maç programı netleşti
Gazeteci İsmail Küçükkaya’dan Naz-Koop’a destek
YEREL HABERLER Gazeteci İsmail Küçükkaya’dan Naz-Koop’a destek
Lisans eğitimini aldığı fakülteye dekan oldu
YEREL HABERLER Lisans eğitimini aldığı fakülteye dekan oldu
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Üzerinde taşıdığı servetle güreş arenalarını renklendiriyor
YEREL HABERLER Üzerinde taşıdığı servetle güreş arenalarını ...
Öğrencilere “Balık ye sağlık ol” eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Öğrencilere “Balık ye sağlık ol” eğitimi veriliyor
Kamu Başdenetçisi Malkoç, Vali Köşger’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Kamu Başdenetçisi Malkoç, Vali Köşger’i ziyaret etti
Aydın’da 2019 yılında 303 avcı sertifika aldı
YEREL HABERLER Aydın’da 2019 yılında 303 avcı sertifika aldı
Sultanhisar MYO’da ‘Kariyer Günleri’19’ etkinliği gerçekleşti
YEREL HABERLER Sultanhisar MYO’da ‘Kariyer Günleri’19’ etkinliği ...
Yazar Canan Tan, Nazilli’de söyleşiye katıldı
YEREL HABERLER Yazar Canan Tan, Nazilli’de söyleşiye katıldı
ADÜ Köşk MYO’dan bir ilk daha
YEREL HABERLER ADÜ Köşk MYO’dan bir ilk daha
5 kişiyi öldüren tutuklu sanık: Yaz aylarında içime cin girmiş gibi oluyordum
YEREL HABERLER 5 kişiyi öldüren tutuklu sanık: Yaz aylarında içime ...
Aydın MHP'de Haluk Alıcık dönemi
YEREL HABERLER Aydın MHP'de Haluk Alıcık dönemi
MHP Aydın İl Başkanı, Haluk Alıcık oldu
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Başkanı, Haluk Alıcık oldu
Aydın’da 26 engelli ve eski hükümlüye hibe çekleri teslim edildi
YEREL HABERLER Aydın’da 26 engelli ve eski hükümlüye hibe çekleri ...
Aydın Şehit Aileleri Derneği Başkanı Esin’e yeni bir görev
YEREL HABERLER Aydın Şehit Aileleri Derneği Başkanı Esin’e yeni bir ...
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’dan kan bağışı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’dan kan bağışı ...
Kuşadası Belediyesi’nden 747 öğrenciye eğitim desteği
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden 747 öğrenciye eğitim desteği
Aydın 8. Tarım Fuarı için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Aydın 8. Tarım Fuarı için geri sayım başladı
Kamunun ilk çamurla tedavi ünitesi Nazilli’ye kuruldu Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan çamur banyosu ünitesi şifa dağıtıyor
YEREL HABERLER Kamunun ilk çamurla tedavi ünitesi Nazilli’ye ...
Marmaris’te ağaçlandırma seferberliği
YEREL HABERLER Marmaris’te ağaçlandırma seferberliği
CHP Kuşadası İlçe Başkanı Gürbilek, güven tazeledi
YEREL HABERLER CHP Kuşadası İlçe Başkanı Gürbilek, güven tazeledi
Başkan Özcan, inşaat mühendisleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Özcan, inşaat mühendisleri ile bir araya geldi
350 kiloluk yaban domuzu avladılar
YEREL HABERLER 350 kiloluk yaban domuzu avladılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X