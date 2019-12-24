Anten yüzünden çatıdan düştü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bozulan televizyon antenini tamir etmek isteyen bir kişi, çatının çökmesi üzerine dört metre yükseklikten binanın terasına düşerek yaralandı.

Olay, Nazilli Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi Numara 238’de gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bozulan televizyon antenini düzeltmek için çatıya çıkan M.B., sac çatının kırılması üzerine binanın terasına düştü. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kilitli olan demir kapıyı kırmasının ardından, dört metre yükseklikten beton zemine düşen M.B ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.B’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AYDIN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:01

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.