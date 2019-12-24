Kuşadası sağanak yağıaşa teslim oldu

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Kuşadası, öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağmura teslim oldu. Sağanak yağış ve fırtına ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle SökeKuşadası kara yolu trafiğinde zaman zaman aksamalar meydana geldi. Biriken yağmur suları, Yeni Aydın yolu kavşağı, Otogar Kavşağı ile Kuşadası Ticaret Odası ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önündeki yolların bazı bölümlerini göle çevirdi. Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı.

AYDIN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:47

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