ADH’de Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi hizmete başladı

Atatürk Devlet Hastanesi’nde 4 yatak kapasiteli Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi hizmet vermeye başladı.

Yaklaşık olarak 35 bin liraya mal olan Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinin hizmete girmesiyle birlikte 5 olan yoğun bakım servisi sayısı 6’ya yükseldi. 60 metrekarelik alanda hizmet verecek olan 1. basamak 4 yataklı Nöroloji yoğun bakım ünitesi hasta kabulüne başladı. Atatürk Devlet Hastanesine gelen Nöroloji hastaları özellikle ağır hastalar ildeki diğer hastanelere sevk edilmeden hastanemizde tedavileri yapılacak.

Ayrıca Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, birinci basamaklı 6 yataklı cerrahi yoğun bakım servisi donanımı ve personel sayısı artırılarak ikinci basamağa, birinci basamaklı 7 yataklı koroner yoğun bakım servisi donanımı ve personel sayısı artırılarak ikinci basamağa, birinci basamaklı 7 yataklı göğüs yoğun bakım servisi donanımı ve personel sayısı artırılarak ikinci basamağa, ikinci basamaklı 5 yataklı dahiliye yoğun bakım izolasyon odası yapılarak ve donanımı personel sayısı artırılarak üçüncü basamağa çıkarıldığı belirtildi.

AYDIN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:48

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