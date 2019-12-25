Rektör Aşkar’dan Nazilli ziyareti

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Nazilli ziyaretinde önemli mesajlar verdi. NazKoop projesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Aşkar, kültür sanattan ekonomiye pek çok alanda Nazilli Belediyesi’nin partneri olmaya hazır olduklarını söyledi.

Gazeteci Yazar Gülşah Elikbank ile birlikte Nazilli Belediyesi’nin ev sahipliğinde Etnografya Müzesi, Arpaz Kalesi ve NazKoop'un açılacak yeni hizmet binasını ziyaret eden Prof. Dr. Murat Aşkar; “NazKoop’un geliştirilmesi, Nazilli’de yapılan kültür sanat faaliyetlerinin artırılması ve uluslararası boyutta tasarlanması gibi pek çok hususta fikir alışverişinde bulunduk. Bizler İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak hayata geçirilecek projelerde Nazilli Belediyesi ile ortak çalışma yapmaya hazırız. Misafirperverliklerinden dolayı Belediye Başkan Vekilimize ve Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyorum ” diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı Prof. Dr. Aşkar’a teşekkür eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Hocamızın Nazilli ziyaretinden mutluluk ve onur duyduk. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak projelerimize destekleri bizler için büyük önem taşıyor. Sağlam adımlarla projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AYDIN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:48

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