Didim’de yaşlı adam banyoda ölü bulundu

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Aydın'ın Didim ilçesinde, yalnız yaşayan 61 yaşındaki Zeynel Şengül banyoda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Altın kum mahallesi 805 sokaktaki bir evde meydana geldi. İkametinde yalnız yaşadığı öğrenilen ve aslen Çorumlu olan Zeynel Şengül (61)banyoya girdi. Arkadaşları ise Şengül'den haber alamayınca evine gitti. Polis eşliğinde eve girilirken, Şengül'ün cansız bedeni banyoda bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AYDIN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:48

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