Nazilli Belediyesi öğrencileri yalnız bırakmıyor

Eğitim alanında yaptığı örnek çalışmalarla vatandaşın takdirini toplayan ve kültürel faaliyetlere büyük destek veren Nazilli Belediyesi, kariyer günlerinde öğrencileri yalnız bırakmadı.

Düzenlenen kariyer günleri programı kapsamında Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı temsilen Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrencilere eğitim alanında önemli adımlar attıkları mesajını gönderen Başkan Özcan; “Geleceğimizin mimarı siz kıymetli evlatlarımız, ülkemizin gelişip büyümesinde, aydınlık yarınlarımızın kurulmasında, daha iyi, daha güzel bir dünyanın var olmasında büyük bir paya sahipsiniz. Bizler de Nazilli Belediyesi olarak her zaman yanınızda ve en büyük destekçiniz olacağız” dedi.

Nazilli'nin trafik sorunu, sokak hayvanları, uzun çarşının durumu, gençlere yönelik projeler ve daha pek çok konuda soruları yanıtlayan Öreroğlu, öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyerek notlar aldı.

Belediyecilik ve yerel yönetimler ile ilgili konuşan Öreroğlu; “Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan yoğun programları nedeniyle sizlerle bir araya gelemedi. Kendisinin selamlarını getirdim. Nazilli için yapılacak her türlü çalışmada siz gençlerin dahil olması bizler için çok önemli” diye konuştu.

Eğitime verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür eden Okul Müdürü Ali Özülker, kariyer günlerinin devam edeceğini belirtti.

Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen söyleşi sonunda Özülker, kariyer günlerine katılarak öğrencilerin sorularını yanıtlayan Mert Öreroğlu'na plaket takdim etti.

AYDIN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:48

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