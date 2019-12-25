Kuşadası Belediye Başkanı her gün bir sokakta vatandaşlarla buluşarak mesaisine başlıyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mahalle toplantılarıyla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak taksi şoförleri ve durak sahipleri ile kahvaltılı toplantılarda bir araya gelen Başkan Ömer Günel “Hatırını sormadığım, sorununu dinleyip çözüm aramadığım hemşehrim kalmayacak. Ben sizden biriyim, sizin aranızda olmaya devam edeceğim” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Can Taksi ve 7 Eylül Taksi duraklarında görev yapan şoförlerle kahvaltıda buluştu. Taksi şoförlerinin sorunlarının görüşüldüğü toplantılarda Başkan Ömer Günel’e Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten eşlik etti.

Başkan Ömer Günel, taksi şoförlerinin vatandaşların can güvenliğini koruma hususunda önemli bir görev yürüttüklerini belirterek “Bir turizm kenti olan Kuşadası’nda taksi şoförleri kentin vitrinidir. Kentimize gelen turistlerle en çok muhatap olan kişiler sizlersiniz. Sizden isteğimiz görevinizi büyük bir titizlikle yapmanız. Sorunlarınızı az çok tahmin ediyoruz. Kuşadası trafiğinde yaşanan problemleri kökünden çözeceğiz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz trafikte tek yön uygulaması projesi en yakın zamanda hataya geçmiş olacak. Bu projenin hayata geçmesi ile birlikte trafikte bütün gün emek harcayan sizler de büyük ölçüde rahatlamış olacaksınız” dedi.



AYDIN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:48

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