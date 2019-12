Sökeli kuaförler gelin saçının düğün paketinden çıkarılmasını istedi

Söke Berberler ve Kuaförler Odası hem esnafını hem de vatandaşların tercih hakkını düşünerek anlamlı bir girişimde bulundu.

Oda Başkanı Samed Can ve yöneticiler, gelin saçının düğün paketlerinden çıkarılması için düğün salonu işletmecileriyle görüştü. Söke Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Samed Can girişimlerine, düğün salonu işlemecilerinden olumlu dönüş aldıklarını ifade etti.

Bilindiği gibi birçok düğün salonları müşterilerine salonun yanında kuaförlük hizmeti dahil çeşitli hizmetleri toplam fiyat üzerinden paket halinde sunuyor. Bu durumda düğün sahiplerinin tercih hakkı pek kalmazken, belki de en önemli günlerinde yıllardır müşterisi olduğu kuaförlerinden vazgeçmek durumda kalabiliyor. Diğer taraftan paketlere dahil olmayan berber ve kuaförler de piyasa şartlarında rekabete yenik düşebiliyor. Camiada önemli olan bu sorun karşısında Söke Berberler ve Kuaförler Odası harekete geçerek girişimde bulundu. Düğün salonları ile görüşen oda yönetimi düğün paketlerinden ‘gelinbaşı’ taramasının çıkarılmasını isterken, Söke’deki düğün salonu işletmecileri de konuya duyarlı davrandı.

Söke Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Samed Can; “Kuaförlerimizden bu yönde talepler gelmekteydi. Düğün sezonu öncesinde bu yönde görüşmeler yapmak üzere düğün salonu işletmecilerimizi ziyaret ettik. Sağ olsunlar onlar da duyarlı yaklaştılar. Düğün salonu işletmecilerimize teşekkür ediyorum. Burada esnafımızla birlikte düğün yapacak vatandaşlarımızın da faydasını düşündük. Biliyorsunuz insanlar berber ve kuaförlerini pek değiştirmezler. Hayatlarının en önemli gününde kendi kuaförüne saçını taratmak istiyor. Gelin saçının paketten çıkarılması vatandaşların tercih hakkını da sağlayacaktır” dedi.

