Kuşadası’nda hortum heyecana neden oldu

Fotoğraftaki bizim oto mu?

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kuşadası açıklarında oluşan hortum heyecana neden oldu.

Soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ederken, yağışlarla birlikte güney ve batı yönünden zaman zaman kuvvetli rüzgar esiyor. Kuşadası açıklarında akşam saatlerinde görülen hortum kısa süreli heyecana neden oldu.



Karadan yaklaşık 800 metre açıkta oluşan hortum 5 dakika deniz üzerinde ilerlemesinin ardından karaya ulaşmadan kayboldu. Görüntüleri kayıt altına alan vatandaşlar kısa süreli heyecan yaşadı.

AYDIN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:02

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.