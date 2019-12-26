Kuşadası'ndaki 'hortum'u vatandaşlar görüntüledi

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, körfez açıklarında meydana gelen hortum panik yaratırken, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.

Kuşadası'nda, körfez açıklarında akşam saatlerinde hortum meydana geldi. Paniğe neden olan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Görüntülerde, hortumu kayıt altına alan vatandaşların heyecanlı konuşmaları dikkat çekti. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, bir süre sonra etkisini yitirdi.



AYDIN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:02

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.