Ülkücüler ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi

Umurlu Ülkü Ocakları ve MHP Teşkilatı başlattığı ayakkabı kampanyası ile 40 çocuğa hediye etti.

Umurlu Ülkü Ocakları ve MHP Teşkilatı, mahallede bulunan ihtiyaç sahibi çocuklar için ayakkabı kampanyası başlattı. Soğuk kış günlerinde çocukların ayakları üşümesin diye Umurlu Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Karsu ve MHP Umurlu Mahalle Başkanı Selahattin Lokmacılar tarafından başlatılan kampanyaya iş adamları ve hayırsever vatandaşlar katkıda bulundu. Toplanan 40 çift ayakkabı çocuklara hediye edildi.

Çocukların ihtiyaçlarını karşılamaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Karsu, “Çocukların gözlerindeki ışıltı ve yüzlerindeki mutluluk her şeye değer” diyerek kampanyaya destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

AYDIN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:02

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.