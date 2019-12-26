Aydın’da 'Hami Okul' projesi etkinliği gerçekleştirildi

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan Mesleki Eğitimi Geliştirme Programı kapsamında “Hami Okul” projesi etkinliği gerçekleştirildi.

Aydın’da ARGE birimi bulunan büyük işletmelerin temsilcileri ile ARGE eşleşme tablosunda göre okulların temsilcilerinin katılım sağladığı programda, “Hami Okul” projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile özel bir firma arasında protokol imzalandı. İmza töreninin ardından Vali Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki protokol tarafından mesleki eğitime destek olan işletme ve kamu kurum temsilcilerine plaket takdim edildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş programın açılış konuşmasında, “Yıl boyunca devam eden mesleki eğitimi tanıtma çalışmaları özellikle Aralık ayında yoğunlaştırılmıştır. Bu ay içerisinde 5 ayrı konu üzerinde sektörün tüm taraflarından 75 kişinin katıldığı “Mesleki Eğitim ve Ahilik Çalıştayı”, meslek lisesi mezunu olup sektöründe lider kişi ve kurumlar ile 6 farklı okulumuzun öğrencilerini buluşturduğumuz Liderler Programı, Söke, Nazilli ve Efeler olmak üzere üç büyük ilçemizde meslek lisesi öğrencilerimizin yaptıkları ürünleri sergileyip okulları hakkında bilgi verdikleri ortaokul öğrencilerimizin velilerin ve vatandaşların ziyaret ettiği stantların açıldığı Proje Pazarı etkinlikleri düzenlenmiştir. Bugün de “Hami Okul” uygulaması kapsamında müdürlüğümüz ile HAUS Makine şirketi ile “OkulSanayi İşbirliği Protokolü” imzalanacak olup, daha sonra mesleki eğitime hamilik yapmış ve yapmakta olan iş insanlarına teşekkür plaketi takdim töreni gerçekleştirilecektir” dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, “Genç nüfusumuzun sanayide fark oluşturacak ve teknolojiyi sağlayabilecek, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma noktasında çağı yakalayacak işler yapabilmemiz lazım. Bu anlamda mili eğitim camiası bütün kadrolarıyla nüfusumuzu eğitme noktasında elinden geleni yapmaya çalışıyor. Eğitim politikaları ile ilgili zaman zaman değişiklikler oluyor. Bu değişikliklerin temel amacı ülkemizdeki genç nüfusu ülkemizin gelişme kalkınma idealleri doğrultusunda daha iyi sektörlerle uyumlu ve entegre bir şekilde onların ihtiyaç duyduğu alanlarda eleman yetiştirmek aslında. Bu anlamda son dönemde mesleki eğitim ile ilgili yapılan çalışmalar için bir gayret var. Bunun çeşitli bileşenleri var. KamuÜniversiteSanayi İşbirliği dediğimiz yapı var. Sektör toplantıları gerçekleştirdik. Piyasanın sektörlerin ihtiyaç duyduğu araştırmalar neler, bunu anlamamız lazım. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ülke olarak sektörlerin birbirleriyle barışık, birbirlerinin ihtiyacını karşılayan ve birlikten kuvvetin doğduğu bir sinerjiyi ortaya çıkarabilmemiz lazım. Sektörlerin ara elemana ihtiyacı var. Lise ve orta eğitim düzeyindeki eğitimin sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda şekil alması lazım. Bu anlamda bu iş birliği çok önemli ve değerlidir.

AYDIN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:48

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