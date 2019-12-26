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Başkan Tuncel’den yeni yıl için 2 proje müjdesi Başkan Tuncel oda ve STK başkanları ile bir araya ...

İHA

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke'nin oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile bir araya geldi.

Başkan Tuncel’den yeni yıl için 2 proje müjdesi Başkan Tuncel oda ve STK başkanları ile bir araya geldi

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke’nin oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile bir araya geldi.
Söke Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda, Söke’nin sorun ve çözüm önerileri konuşuldu. Başkan Tuncel; yeni yılla birlikte benzer toplantıları ayda bir kere gerçekleştirerek, çözüm bekleyen sorunları birlikte istişare edip, şehrin yönetiminde birlikte karar vermek istediklerini belirtti.

“Göreve gelirken ben yaptım, odu mantığı ile hareket etmeyeceğimizi söylemiştik” diyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Söke’de yaşayan ve yıllardır görev yapan oda ve STK Başkanlarının önerilerini almak ve faydalanmak isteriz. Bu fikirleri bize yansıtırsanız, bizler daha iyi hizmet üreteceğimize inanıyoruz. Beş yılın sonunda Söke için bir başarı olacaksa bunu hep beraber sağlayacağız” dedi.

Toplantıda 2020 yılında gerçekleşecek projelerden söz eden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “2020 yılı planlamasında hayata yüzde yüz geçireceğimiz iki büyük proje var. Bu iki büyük projeye maliyet hesabıyla baktığımızda yaklaşık 2022 milyon TL tutan proje. Birincisi güneş enerji santrali projemizin hazırlık çalışmaları son aşamaya gelmiş durumda. Yaklaşık dört beş aydır üzerinde çalışıyoruz. Elektrik dağıtım şirketi ile son imzaların atılmasının ardından sanıyorum ki 2020 yılının ilk ayların ihalesini yapıp, tesisi kuracağız. 2020 yılında Söke Belediyesi’nin kendi elektriğini kendi ürettiği 1.4 MW’lık bir elektrik santrali olacak. Söke Belediyesi’nin şu anda yıllık elektrik sarfiyatı 1.5 milyon TL civarında, Bu rakam 4.5 yıl sonra 3 milyon civarına gelecek. 8 milyon TL civarında bir maliyetle gerçekleştireceğimiz santral hem Söke Belediyesi’nin elektrik giderini karşılayacak, hem de bir miktar satacağımız elektrik ile gelir elde edeceğiz” dedi.

“Gençlik Merkezi Olacak”
Başkan Tuncel; “İkinci büyük projemiz ise, gençlik merkezi projesi. Yenikent mahallesinde 11 dönümlük alanda yapılacak. Şu an bütün imar tadilatları ve Büyükşehir Belediyemiz ile ilgili çalışmaları bitmiş durumda. 2020 yılının Mart veya Nisan ayında ihalesi yapılacak. Yaklaşık 1012 milyon TL civarında maliyeti var. İçinde müsabakalara uygun bir yüzme havuzu da olacak. Açılışını da bir yüzme şampiyonasıyla yapmak istiyorum. Sökelilere ve özellikle üniversiteli öğrencilere güzel hizmet vereceğini düşündüğüm bir proje” diye konuştu.

“Rutin İşlerle Değil, Eserlerle Gündemde Olmak İstiyoruz”
Bu iki büyük projenin yanında hayata geçirmeyi düşündükleri başka projelerin de olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Bunlardan biri sosyal bir proje olan Yaşlılar için bir bakım evi yapacağız. Yaşlılarımızın rahat edecekleri, ailelerinin yaşlılarını günü birlik bırakabilecekleri bir bakım evinin 2020 yılı içinde yapmayı planlıyoruz. Rutin işlerimiz devam ediyor. Yol yapımı gibi işler zaten yapılıyor. Biz bu işlerle gündeme gelmek istemiyoruz. Biz daha çok Söke’ye kalıcı olacak, Söke’nin vizyonunu geliştirecek proje ve eserlerle gündeme gelmek istiyoruz” dedi.
Toplantıya katılan oda ve STK başkanları da söz alırken, her biri düzenlenen toplantıdan ve düşüncelerinden dolayı Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’e teşekkür ettiler.

AYDIN

26 Aralık 2019 Perşembe

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