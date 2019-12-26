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Vali Köşger, sanayicileri eleştirdi; "2 yıldır bir işi gerçekleştiremediler" Vali Köşger, Manisa'dan ...

İHA

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Hami Okul" projesi etkinliğinde yaptığı konuşmada, Aydınlı sanayicilere seslenerek, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki okulu, işlevsel bir okul haline gelmesi için ASTİM yönetimine devrettiklerini, ama Aydınlı sanayicilerin bu devrin üstünden iki sene geçmesine rağmen bu okulu tamamlayamadıklarını söyledi.

Vali Köşger, sanayicileri eleştirdi; "2 yıldır bir işi gerçekleştiremediler" Vali Köşger, Manisa'dan örnek verdi, sanayicileri eleştirdi; 'Biz yolcuyuz, siz hancı"

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Hami Okul” projesi etkinliğinde yaptığı konuşmada, Aydınlı sanayicilere seslenerek, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki okulu, işlevsel bir okul haline gelmesi için ASTİM yönetimine devrettiklerini, ama Aydınlı sanayicilerin bu devrin üstünden iki sene geçmesine rağmen bu okulu tamamlayamadıklarını söyledi.

“İki senedir bunu bir türlü gerçekleştiremediler”
Düzenlenen etkinlikte Aydınlı sanayicilere ve iş adamlarına seslenen Vali Köşger, mesleki eğitimin öneminden bahsederek, “Bir grup iş adamımızla birlikte Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ne gittik. Onlarla oradaki endüstri meslek lisesine, oradaki iş adamlarının sağladığı ortamı yerinde gördük. Ona benzer bir endüstri meslek lisesi yapılmasıyla ilgili ASTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesindeki halihazırdaki okulu ASTİM Yönetimi’ne devrettik. Yanına yurt, belki birkaç atölye, spor salonu, Manisa’da yapılanın bir benzerini yapmalarını bekledik. Ama iki senedir bu gerçekleşmedi. İki senedir bunu bir türlü gerçekleştiremediler. Şimdi başka bir boyuta evrildi. Burada Manisa’yı niye altını çizerek vurguluyorum? Çünkü son dönemlerde ilimizde tartışması olan bir yatırım Manisa’ya gitti diye. Bir batılı yatırımcı veya herhangi bir yerden gelen yatırımcı, bir yere yatırım yaparken her şeyi hesap ediyor, her şeye bakıyor, her şeyi inceliyor. Ondan sonra yatırımına karar veriyor. Ülkenin ulusal güvenliğine, vesairesine baktıktan sonra spesifik olarak ‘istediğim nitelikte yetişmiş elaman ve ara eleman bulabilecek miyim?’ buna da bakıyor. Muhtemelen en önemli etmenlerden birisi bu” dedi.

“Biz yolcuyuz, siz hancısınız”
Aydın’ın devleti temsil eden üst düzey yöneticisi olarak bir uyarıda bulunduğunu belirten Vali Köşger sözlerine şöyle devam etti, “Biz yolcuyuz, siz hancısınız. Şehrinize sahip çıkın, şehrinizin çocuklarına sahip çıkın. Şehrinizin insanını daha nitelikli hale getirmek için elinizden gelen desteği verin. Bu topraklardan aldığınız şeyi en azından bu topraklara tekrar yatırın. En başta vazife size düşüyor. Bunu yapan şehirler fark oluşturuyor, öne geçiyor”

“Sadece tarımla, gayrisafi milli hasılada sıçrama yapamazsınız”
Aydın’ın, bütün sahil bandında kişi başına düşen gayrisafi milli hasıla anlamında en düşük illerinden birisi olduğuna üzüldüğünü ifade ederek, “Sadece tarımdan elde ettiğiniz gelirle gayrisafi milli hasılada sıçrama yapamazsınız. Tarımdan elde ettiğiniz gelirle karnınızı doyurursunuz, gününüzü idame ettirirsiniz, ama çok daha ileriye geçme konusunda katma değer oluşturmanız lazım. Elde ettiğiniz tarımsal ürünleri de işleyip daha bir üst segmentte, katma değer oluşturabilir şekilde pazarlayabilmeniz lazım. Daha iyi hale gelmenin yolu, üst gelir grubuna geçmenin yolu buradan geçiyor. Örnek verirsek Allah’ın size verdiği inciri, dalında kurumuş, yere düşmüş inciri paketleyip satarsanız, bu geldiğiniz seviyeyi muhafaza edersiniz. Daha ileri gidemezsiniz. Ülkenin diğer kesimleri ileri giderken, siz geri gidersiniz” diye konuştu.

AYDIN

26 Aralık 2019 Perşembe

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