73 yıllık Kuşadası Belediye Bandosu'nun tarihi sergileniyor

Kuşadası F. Özel Arabul Kültür Merkezi, Kuşadası Belediye Bandosu’nun tarihini anlatan materyallerin yer aldığı bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı.

Kuşadası Belediyesi ile KEGEV iş birliğinde hazırlanan sergide dünden bugüne Kuşadası Belediyesi Bandosu mensuplarının fotoğrafları, enstrümanları ve bandoyla ilgili çeşitli canlandırmalar yer alıyor.

Temelleri 1920’li yıllarda İtalyan işgali sırasında atılan, 1934 yılında Kuşadası Halkevi Bandosu olarak şekillenen, 1942 yılında ise Kuşadalı Halil Bereket tarafından sil baştan kurulan Kuşadası Belediyesi Bandosu’nun tarihi KUAKMER’de sergilenmeye başlandı. Sergi açılışına Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, KEGEV Başkanı Şefik Sezer ve çok sayıda davetli katıldı.



“Dünden Bugüne Kuşadası Belediye Bandosu” ismiyle hazırlanan serginin açılışında konuşan KEGEV Başkanı Şefik Sözer, Kuşadalıların geçmişten bugüne kadar kültür ve sanatla ilgili olduklarını belirterek “Kuşadası’nda elektriğin, radyonun, gramofonun olmadığı yıllarda bir bando varmış. 1934 yılında kurulan Kuşadası Halkevi Bandosu’ndan bahsediyorum. Gündüzleri zeytin ve tütün tarlalarında çalışan ya da esnaflık yapan Kuşadalılar akşamları bir araya gelip Kuşadası Halkevi Bandosu’nu kurmuşlar. Halkevi Bandosu’nun bir şekilde dağılmasıyla kurulan Kuşadası Belediye Bandosu ise o mirası bugünlere kadar taşımış. Kuşadası Belediye Bandosu’nun bugünlere gelmesini sağlayan, bugün hala yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu serginin açılış sürecinde ortaklaşa çalıştığımız Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’e ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kendisi samimiyetine sonuna kadar güvendiğimiz, çözümden yana bir insandır. Eminim birlikte daha birçok güzel işe imza atacağız” dedi.



Açılışta konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Kuşadalı Halil Bereket 1942 yılında Deniz Kuvvetleri Bahriye Bandosu’nda yer alıyor. Halil Bereket 3 buçuk yıllık askerlik görevinin sonunda Kuşadası’na gelip Kuşadası Belediye Bandosu’nu kuruyor. Kuşadası Halkevi Bandosu’nun denize dökülen aletlerini onarıp kurduğu bandoda kullanıyor. Kuşadalı Halil Bereket tarafından o tarihlerde 12 kişilik bir ekiple oluşturulan Kuşadası Belediye Bandosu’nun günümüze kadar uzanan önemli bir tarihi var. Bugün hala hayatta olan dünyanın en önemli caz sanatçıları arasında yer alan Muvaffak Falay da o günlerde Kuşadası Belediye Bandosu’nda çalıyor. Bugün Belediye Bandomuzun mensupları aynı ilk kurulduğu günlerde olduğu gibi büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bizler de Kuşadası Belediye Bandosu’nu kentin bandosu haline getirmek için çalışıyoruz. Üyelerinin mali durumunu daha iyi hale getirip Kuşadası Belediye Bandosu’nu daha aktif kullanmayı düşünüyoruz. KEGEV ile iş birliği içerisinde çalışmak bizleri mutlu ediyor. Çünkü KEGEV ekibi bugüne kadar Kuşadası’na değer katmak için çalışan bir ekip. Şefik Sözer ve ekibi kafalarına koydukları tüm projeleri hayata geçirdiler. KEGEV ile birlikte daha birçok güzel işe imza atacağımızdan eminim” dedi.

AYDIN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:48

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