73 yıllık Kuşadası Belediye Bandosu'nun tarihi sergileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

73 yıllık Kuşadası Belediye Bandosu'nun tarihi sergileniyor

İHA

Kuşadası F. Özel Arabul Kültür Merkezi, Kuşadası Belediye Bandosu'nun tarihini anlatan materyallerin yer aldığı bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı.

73 yıllık Kuşadası Belediye Bandosu'nun tarihi sergileniyor

Kuşadası F. Özel Arabul Kültür Merkezi, Kuşadası Belediye Bandosu’nun tarihini anlatan materyallerin yer aldığı bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı.
Kuşadası Belediyesi ile KEGEV iş birliğinde hazırlanan sergide dünden bugüne Kuşadası Belediyesi Bandosu mensuplarının fotoğrafları, enstrümanları ve bandoyla ilgili çeşitli canlandırmalar yer alıyor.
Temelleri 1920’li yıllarda İtalyan işgali sırasında atılan, 1934 yılında Kuşadası Halkevi Bandosu olarak şekillenen, 1942 yılında ise Kuşadalı Halil Bereket tarafından sil baştan kurulan Kuşadası Belediyesi Bandosu’nun tarihi KUAKMER’de sergilenmeye başlandı. Sergi açılışına Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, KEGEV Başkanı Şefik Sezer ve çok sayıda davetli katıldı.

“Dünden Bugüne Kuşadası Belediye Bandosu” ismiyle hazırlanan serginin açılışında konuşan KEGEV Başkanı Şefik Sözer, Kuşadalıların geçmişten bugüne kadar kültür ve sanatla ilgili olduklarını belirterek “Kuşadası’nda elektriğin, radyonun, gramofonun olmadığı yıllarda bir bando varmış. 1934 yılında kurulan Kuşadası Halkevi Bandosu’ndan bahsediyorum. Gündüzleri zeytin ve tütün tarlalarında çalışan ya da esnaflık yapan Kuşadalılar akşamları bir araya gelip Kuşadası Halkevi Bandosu’nu kurmuşlar. Halkevi Bandosu’nun bir şekilde dağılmasıyla kurulan Kuşadası Belediye Bandosu ise o mirası bugünlere kadar taşımış. Kuşadası Belediye Bandosu’nun bugünlere gelmesini sağlayan, bugün hala yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu serginin açılış sürecinde ortaklaşa çalıştığımız Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’e ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kendisi samimiyetine sonuna kadar güvendiğimiz, çözümden yana bir insandır. Eminim birlikte daha birçok güzel işe imza atacağız” dedi.

Açılışta konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Kuşadalı Halil Bereket 1942 yılında Deniz Kuvvetleri Bahriye Bandosu’nda yer alıyor. Halil Bereket 3 buçuk yıllık askerlik görevinin sonunda Kuşadası’na gelip Kuşadası Belediye Bandosu’nu kuruyor. Kuşadası Halkevi Bandosu’nun denize dökülen aletlerini onarıp kurduğu bandoda kullanıyor. Kuşadalı Halil Bereket tarafından o tarihlerde 12 kişilik bir ekiple oluşturulan Kuşadası Belediye Bandosu’nun günümüze kadar uzanan önemli bir tarihi var. Bugün hala hayatta olan dünyanın en önemli caz sanatçıları arasında yer alan Muvaffak Falay da o günlerde Kuşadası Belediye Bandosu’nda çalıyor. Bugün Belediye Bandomuzun mensupları aynı ilk kurulduğu günlerde olduğu gibi büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bizler de Kuşadası Belediye Bandosu’nu kentin bandosu haline getirmek için çalışıyoruz. Üyelerinin mali durumunu daha iyi hale getirip Kuşadası Belediye Bandosu’nu daha aktif kullanmayı düşünüyoruz. KEGEV ile iş birliği içerisinde çalışmak bizleri mutlu ediyor. Çünkü KEGEV ekibi bugüne kadar Kuşadası’na değer katmak için çalışan bir ekip. Şefik Sözer ve ekibi kafalarına koydukları tüm projeleri hayata geçirdiler. KEGEV ile birlikte daha birçok güzel işe imza atacağımızdan eminim” dedi.

AYDIN

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:15
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ADÜ’de Doğu Türkistan zulmüne dur denildi
YEREL HABERLER ADÜ’de Doğu Türkistan zulmüne dur denildi
Aralık ayında sokak hayvanları için denize girdiler Renkli hayvan kostümleri giyen hayvanseverler barınak için bağışta bulundu
YEREL HABERLER Aralık ayında sokak hayvanları için denize ...
Ağır yaralanan traktör sürücüsü kurtarılmadı
YEREL HABERLER Ağır yaralanan traktör sürücüsü kurtarılmadı
Kuyucak’ta traktörlere reflektör takıldı
YEREL HABERLER Kuyucak’ta traktörlere reflektör takıldı
Vali Köşger, sanayicileri eleştirdi; "2 yıldır bir işi gerçekleştiremediler" Vali Köşger, Manisa'dan örnek verdi, sanayicileri eleştirdi; 'Biz yolcuyuz, siz hancı"
YEREL HABERLER Vali Köşger, sanayicileri eleştirdi; "2 yıldır bir ...
Başkan Tuncel’den yeni yıl için 2 proje müjdesi Başkan Tuncel oda ve STK başkanları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Tuncel’den yeni yıl için 2 proje ...
'Ölmek istemiyorum' diyen Zeliha'nın eski eşine elektronik kelepçe
YEREL HABERLER 'Ölmek istemiyorum' diyen Zeliha'nın eski eşine ...
Kamyonetin çarptığı traktör şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı traktör şarampole yuvarlandı: 1’i ...
Aydın’da 'Hami Okul' projesi etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Aydın’da 'Hami Okul' projesi etkinliği ...
Egeli ihracatçılar 2020’de rekor hedefliyor
YEREL HABERLER Egeli ihracatçılar 2020’de rekor hedefliyor
İncirliova’nın yağmur suyu çalışmaları tamamlanıyor
YEREL HABERLER İncirliova’nın yağmur suyu çalışmaları tamamlanıyor
Barınakta Noel kutlaması
YEREL HABERLER Barınakta Noel kutlaması
‘Leyla’dan Sonra Topluluğu’ndan çocuklara yılbaşı sürprizi
YEREL HABERLER ‘Leyla’dan Sonra Topluluğu’ndan çocuklara yılbaşı ...
Mehmet Akkaya’nın resimleri Aydınlılarla buluştu
YEREL HABERLER Mehmet Akkaya’nın resimleri Aydınlılarla buluştu
Sektörün tecrübeli isimleri Davutlar MYO öğrencilerine ile buluştu
YEREL HABERLER Sektörün tecrübeli isimleri Davutlar MYO ...
Ülkücüler ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Ülkücüler ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi
Nazilli’de finans gündemi ve 2020 ekonomisi değerlendirildi
YEREL HABERLER Nazilli’de finans gündemi ve 2020 ekonomisi ...
AYTO’dan ‘Vergi Usul Kanunu E-Uygulama’ bilgilendirme semineri
YEREL HABERLER AYTO’dan ‘Vergi Usul Kanunu E-Uygulama’ bilgilendirme ...
ATB’den İl Jandarma Alay Komutanı Mesut İnan’a ziyaret
YEREL HABERLER ATB’den İl Jandarma Alay Komutanı Mesut İnan’a ...
Fuat Sezgin ADÜ’de anıldı
YEREL HABERLER Fuat Sezgin ADÜ’de anıldı
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Nazilli İŞKUR’dan 2020 yılında açılacak mesleki eğitim kurslarını tanıttı
YEREL HABERLER Nazilli İŞKUR’dan 2020 yılında açılacak mesleki ...
Nazilli’nin yeni logosu belirlendi Nazilli Belediyesi logo yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER Nazilli’nin yeni logosu belirlendi Nazilli Belediyesi ...
Atçalı öğrenciler trenle ilk seyahatlerine çıktı
YEREL HABERLER Atçalı öğrenciler trenle ilk seyahatlerine çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X