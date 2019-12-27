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Aydın’da ‘Ergenlik Dönemi Teknoloji Bağımlılığı’ semineri

İHA

Aydın Valiliği tarafından "Ergenlik Dönemi Teknoloji Bağımlılığı Dijital Yetkinlikler" konulu seminer düzenlendi.

Aydın’da ‘Ergenlik Dönemi Teknoloji Bağımlılığı’ semineri

Aydın Valiliği tarafından "Ergenlik Dönemi Teknoloji Bağımlılığı Dijital Yetkinlikler” konulu seminer düzenlendi.
Aydın Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü Portakal Çiçeği Yaşam Atölyesi Ergen PsikoSosyal Danışma Merkezi faaliyetleri kapsamında düzenlenen seminere, her yaş grubundan insanların katılması dikkat çekti.
Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonunda düzenlenen seminer, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Portakal Çiçeği Yaşam Atölyesi Ergen Psiko Sosyal Danışma Merkezi tanıtım filminin sunumundan sonra Dr. Umut Kısa tarafından “Ergenlik Dönemi Teknoloji Bağımlılığı Dijital Yetkinlikler” semineri verildi.
Seminerde dijital teknolojiden bahseden Dr. Umut Kısa, gençlerin bağımlılık düzeyinde olmadığı sürece dijital teknolojiyi kullanmalarında hiçbir sakınca olmadığını, aksine kişiye olumlu katkılar sağladığını belirtti. Ergenlik dönemi ve teknolojik bağımlılıktan da söz eden Dr. Umut Kısa, teknolojik bağımlılığın sebepleri, bağımlılığın oluşmaması için alınabilecek önlemler ve bu konuda ailelere düşen görevler üzerinde durdu.
Seminerden sonra Dr. Umut Kısa’ya Vali Yavuz Selim Köşger tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.
Seminere Vali Yavuz Selim Köşger, Köşger’in eşi Fatma Köşger, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, İl Jandarma Komutanı Kd Albay Mesut İnan, kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gençler ve her yaş grubundan vatandaşlar katıldı.

AYDIN

27 Aralık 2019 Cuma

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