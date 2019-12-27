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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nazilli’de ilk defa bir köyde festival yapıldı

İHA

Nazilli’de ilk defa bir köyde festival yapıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu personeli Müzehher Günyol’un organize ettiği 'Köy Ürünlerimiz, Türkülerimiz ve Efelerimiz' festivali ile 'Kuvayi Milliye Zeybekleri, Zeybekler Tarihi' konulu panel Durasıllı Mahalle’sinde gerçekleşti.
Festivale, Merkez Valisi Hakan Yusuf Güner ve eşi Doç. Dr. Berrin Güner, İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları, davetliler ve Nazilli halkı katıldı.

“Tarıma Destek Sağlayacak”
Durasıllı Mahallesi’ni ve ürünlerini tanıtmak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) ile iş birliği yaptıklarını belirten Durasıllı Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, “Köy Ürünlerimiz, Türkülerimiz Efelerimiz Festivali fikri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu personeli ve Türkiye Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) Aydın İl Başkanı Müzehher Günyol ile doğdu. Amacımız; köyümüzü, ürünlerini Nazilli Fen Lisesi ve Nazilli Menderes Anadolu Lisesi'nin TÜBİTAK projelerini tanıtmaktı. Projemizin amacına ulaştığını düşünüyorum. Tarıma yönelik başlatılan projeler ve gerçekleştirilen bu festival ile köyümüz daha çok üretecek” diye konuştu.

“Uzun Yaşam Festivali Yapacağız”
Projeye ve festivale destek veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da, “Nazilli'mizde ürün yelpazemiz oldukça fazla. İnciriyle, zeytiniyle, kestanesiyle, sebze ve meyvesiyle yaklaşık 40 çeşit ürün bu topraklarda yetişiyor. Hem de en organik haliyle. Tek eksiğimiz kendimizi tanıtmaktı. Durasıllı Mahallesi’nde başlattığımız bu tür festivallerin devamı gelmeli” dedi.
Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, “Çok verimli topraklara sahip Nazilli’de böyle bir festivalin ve panelin düzenlenmiş olması çok güzel. Bu etkinlikler önemli bir misyon yüklenmekte bunun devamının gelmesini diliyorum” dedi.

“Tanıtım Çalışmalarımız Devam Edecek”
Köy Ürünlerimiz, Türkülerimiz ve Efelerimiz Festivali ile Kuvayi Milliye Zeybekleri, Zeybekler Tarihi Konulu Paneli’nin düzenlenmesinde öncü olan Müzehher Günyol, “İmece usulü yapılan bu festivalde herkes kendi imkanlarıyla destek oldu, Nazilli’de ilk defa bir köyde böyle bir etkinlik gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerimizde bugün burada elimizden geldiğince memleketimiz için, Nazilli’miz için her türlü hizmeti yapmaya devam edeceğiz”diye konuştu.
Panel Yoğun İlgi Gördü
Etkinlikte Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu’nun moderatörlüğünde Uzman Tarihçi Ali Özçelik ve Yerel AraştırmacıYazar Şahin Efe Yılmaz tarafından ‘Kuvayi Milliye Zeybekleri, Zeybekler Tarihi’ konulu panel gerçekleştirildi.
Durasıllı Mahallesi’ndeki festivalde ürünler, kurulan tezgahlarla satışa sunulurken zeybek gösterisi ve ege türkülerinin okunduğu sahne performansı beğeni topladı.

AYDIN

27 Aralık 2019 Cuma

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