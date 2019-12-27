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Efeler Belediyesi kentteki ilk Gündüz Bakımevi’ni açtı

İHA

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, yerel seçimler öncesinde kadınlara ve halka verdiği önemli bir sözünü yerine getirdi. Ata Mahallesi Gündüz Bakımevi’ni hizmete açan Atay, “Kadının özgürleşmesi, ekonomik hayata katılması açısından çok önem verdiğimiz bu sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyorum. İhtiyaç duyulan mahallelerimizde yeni bakımevlerini açacağız” dedi.
Ata Mahallesi’ndeki Bakımevi yoğun bir katılım ile şenlik havasında gerçekleşti. Çocuklarıyla birlikte açılışa gelen konukları eşi Güneş Atay ile birlikte selamlayan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, açılışa yoğun ilgi gösteren Efeler halkına ve protokole teşekkür etti. Açılışa CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Milletvekilleri Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Özdemir Belediye Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri, muhtarlar katıldı.
“Siyaset yapmıyoruz, hizmet yapıyoruz”
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, açılıştaki konuşmasında seçim öncesi verdiği sözlerin en önemlisi kabul ettiği gündüz bakımevinin ilkini hizmete açtıklarını söyledi. Başkan Atay, şunları söyledi: “Seçim boyunca evde bulunan çalışma hayatına atılmış olan kadınlarımızın zorluklarını çok iyi bildiğim için onların hayatlarına bir nebze olsun kolaylık sağlayabilmek için bu yerlerin açılmasına karar verdik ve söz verdik. Düşünün, eğer kadınlarımızı mutlu etmek istiyorsak onları özgürleştirmemiz gerekiyor. Onların özgürleşmesi için de gündüz bakım evleri açmamız gerekiyor. Bu gündüz bakımevi çalışan kadınlarımızın çocukları için. Aynı zamanda “ben çalışmıyorum ama iki saatliğine sinemaya gitmek istiyorum çocuğumu bırakmak istiyorum” diyen annelerimize de kapıları açtık. Bizler verdiğimiz sözlerin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da diğer mahallelere de gündüz bakımevi açacağız. Siyaset yapmıyoruz, hizmet yapıyoruz. Biz, Efeler Halkı ve kadınlarımız nerede neye ihtiyaç duyuyorsa bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz”

“Başkanımız kadına pozitif bakıyor”
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ı bu hizmeti nedeniyle kutlayıp ““Biz seçim çalışmalarında başkanımızla mahalle toplarında konuşmalar yaparken oralarda söylemişti; kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı çalışmalarımda göstereceğim demişti. Söz verdi ve yaptı. İşte Fatih Atay, CHP Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı. Fatih Başkan’ın bir özelliği var; Kuvayi Milliye’den gelen kadının pozitif eşitliğine inanan, kadına yönelik mücadelelerin her zaman yanında olan bir başkan. Kadınlara asla yalnız yürümeyeceksiniz diyerek kadınlara yönelik böyle bir icraatı ortaya koyduğu için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da konuşmasında “Aydın’ın ekonomisinde yüzde 20 işsizlik olduğu bir dönemde böyle bir yeri açıp bu mahalleye ve Efeler’e kazandırılması çok önemli. Diğer ilçelerimizde de böyle yerlerin açılması gerekiyor. Böyle yerlerin açılması kadınlarımızın huzuru için hem okula gitmeden önce çocukların temel eğitimlerini öğrenmeleri için. Darısı diğer belediyelerin başına” dedi.

“Efeler’de her hafta bir açılış yapılıyor”
CHP İl Başkanı Ali Çankır da Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’ın arka arkaya açılışlar yaptığına dikkat çekerek, “Başkanımız gün geçirmeden her hafta neredeyse bir açılış yaparak siz değerli halkımızın hizmetine sunmaya devam ediyor. Kadınlarımızın çalışma hayatında yer alabilmesi için özellikle ülkemizin içinde bulunduğu bu ekonomik sıkıntılar döneminde artık bakımevlerinin fiyatlarını karşılayamayan halkımıza ve çalışma isteğinde bulunan kadınlarımız için önemli bir hizmet. Belki de bir halka verilebilecek en önemli hizmetlerden bir tanesi. Bunun en önemli diğer ayağı ise çocuklarımızın geleceği. Bu bakımevlerine kentimizde bir ihtiyaç vardı ve bu ihtiyacı Efeler Belediye Başkanımız karşıladı” diye konuştu.
Konuşmaların ardından kurdele kesildi. Konuklar ve Mahalle halkı bakımevini gezdi.

AYDIN

27 Aralık 2019 Cuma

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