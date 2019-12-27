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Nazilli’de GEKA desteğiyle ‘Geleceğim Mesleğim’ proje pazarı kuruldu

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteğiyle meslek liselerinin önemini anlatmak ve tanıtımına destek olmak amacıyla 'Geleceğim Mesleğim' isimli proje pazarı kuruldu.

Nazilli’de GEKA desteğiyle ‘Geleceğim Mesleğim’ proje pazarı kuruldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteğiyle meslek liselerinin önemini anlatmak ve tanıtımına destek olmak amacıyla ‘Geleceğim Mesleğim’ isimli proje pazarı kuruldu.
Nazilli 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Nazilli başta olmak üzere çevre ilçelerin meslek liseleri de proje pazarına destek verdi.
Nazilli 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapalı spor salonunda düzenlenen proje pazarı etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Şube Müdürü Latif Akgün, meslek liselerinin müdürleri, öğretmenler, Nazilli ve çevre ilçelerdeki ortaokul son sınıf öğrencileri, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, İŞKUR ve GEKA yetkilileri katıldı. Etkinlikler kapsamında açılan sergileri gezen protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler 60 yakın projeyi yerinde inceledi. Okulun müzik öğrencilerinin canlı performansı ile resim sergisi ve proje pazarını gezenler birbirinden ilginç çalışmaları büyük beğeni ile izledi.

Aralık ayı boyunca uygulanacak
Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, proje pazarı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 yılı teması olarak belirlediği “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi” kapsamında sorumluluk sahası olan Muğla, Denizli ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “Mesleki Eğitimi Geliştirme Programı” kapsamında mesleki eğitimin geliştirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Mesleki eğitimin önemini vurgulamak, bu alanda eğitimi teşvik etmek, meslek okullarına yönelik olumsuz algıyı gidermek ve böylece veliler ile öğrencilere meslek lisesi kariyer imkânlarını tanıtmak amacıyla Aralık ayı boyunca etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Meslek lisesi öğrencilerini ve öğretmenlerini, konusunda uzman kişilerle buluşturmayı amaçlayan “Liderler Programı”, “Usta Çırak Buluşmaları”, Sanayici ve Mezunlar Buluşması” ile “Proje Pazarı” adlı etkinlikler Aralık ayı sonunda tamamlanacak.

Proje pazarında 60’a yakın proje sergilendi
Nazilli 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Okul Müdürü İsmail Şimşek, “Çevre ilçelerimizle birlikte toplamda 5 meslek lisemiz etkinliğe katıldı. Bu yıl 2 bin 700 ortaokul öğrencimiz mezun olacak. Bu öğrencilerimize meslek liselerimizdeki meslek alanlarını tanıtıyoruz. Burada 60’a yakın proje ile birlikte akıl oyunları standı, ebru sergisi açıldı. Meslek alanlarına yönelik İŞKUR desteğini de aldık. Amacımız, meslek liselerimizi tanıtarak 8. Sınıf öğrencilerimizi meslek liselerine yöneltmektir” dedi.

Ortaokul öğrencileri bilgilendirildi
“Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi amacıyla Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce il genelinde düzenlenen etkinlikler kapsamında bugün Nazilli ilçemizde de 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde proje pazarı kuruldu. Mesleki Eğitime bağlı okullarımızın katkı sunduğu projeler bugün sergilendi. Proje kapsamında ilçemiz genelindeki tüm ortaokul öğrencileri plan bir dahilinde sergiyi gezmeleri sağlandı. Ortaokul öğrencilerimizin bir anlamda mesleki eğitime dikkat çekmeleri sağlanmıştır” dedi.

"Proje, ailelere de yansıtılarak genişletilmelidir"
GEKA tarafımdan desteklenen ‘geleceğim mesleğim’ projesine oda olarak destek verdiklerini ifade eden Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, “Ticaret Odası olarak yıllardır üzerinde durduğumuz meslek liselerinin önünün açılması, meslek liselerine özendirilmesi konusuyla alakalı bir proje gerçekleştirilmiş. Bu projenin ailelere de yansıtılarak daha da genişletilmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Meslek liselerinin öneminin kavranması ve öğrenci sayısının artması ile özellikle aranan eleman konusunda sorunlar yavaş yavaş ortadan kalkacaktır. Önümüzdeki süreçte bu tür sıkıntılar giderilecek ve ülkemizin gelecekte üretim sorunu da ortadan kalkacaktır. Bu konuda tüm paydaşların desteğini bekliyoruz” dedi.

AYDIN

27 Aralık 2019 Cuma

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