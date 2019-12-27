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Didim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Davutlar MYO’ya ziyaret

İHA

Didim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu'nu (MYO) ziyaret etti.

Didim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Davutlar MYO’ya ziyaret

Didim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu’nu (MYO) ziyaret etti.
Yüksekokul Müdürü Dr. Öğ. Üyesi Aziz Bostan ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Erhan Coşkun, üniversiteleri ve bölümleri tanıma kapsamında gerçekleştirdikleri ziyarette öğrencilere, yüksekokul hakkında genel bilgiler vererek, Turizm ve Otel İşletmeciliği, İkram Hizmetleri ve Aşçılık programlarının içeriklerini tanıttı.
Yüksekokul konferans salonunda gerçekleşen bilgilendirme sonrasında öğrenciler, derslikleri, kütüphaneyi ve uygulama mutfaklarını gezdiler.
Gezi sonrası uygulama mutfağında hocalarımız tarafından hazırlanmış olan ikramlar öğrencilere sunuldu.

AYDIN

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:48
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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