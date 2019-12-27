Didim Halk Eğitime iki yeni derslik kazandırıldı

Didim Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan iki yeni dersliğin resmi açılışı yapıldı.

Didim Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde kazandırılan iki yeni derslik için açılış töreni düzenlendi. Törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Çıplak, Didim Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, AK Parti Didim İlçe Başkanı ve Özsubaşı firması sahibi Maşallah Subaşı, Oda başkanları, eğitim camiası ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Didim Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuri Öner, 2 ayda yapılan dersliklerin maliyetin 69 bin TL olduğunu belirtti. Öner ana binadaki 4 dersliğin yanı sıra ek dersliklerle 7 dersliğe çıktıklarını belirterek; “Hizmete açacak olduğumuz yeni dersliklerin kendi iç kaynaklarımız yetersiz olduğu için inşaat firmalarından destek aldık. Bu noktada ilçemizdeki Esnaf Odası, Şoförler Odası ile Didim EKK Kooperatifi bize destek sağladılar. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise, daha önce merkezi ziyaretlerinden ihtiyacın hasıl olduğunu gördüklerini belirterek; “60 günde 2 dersliğe sahip olduk. Halk eğitim beşikten mezara eğitim veren bir kuruluş; bu noktada burada emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından dersliğe katkı sunanlara teşekkür plaketi verildi.

AYDIN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:48

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