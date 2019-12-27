Nazilli Belediyespor'da ayrılık

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-TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk yarısını 30 puanla 2. sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor'da orta saha oyuncusu Burak Özbakır'la yollar ayrıldı. Burak'la yapılan görüşmede anlaşmaya varıldığı ve sözleşmenin karşılıklı feshedildiği ifade edildi.

Burak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nazilli Belediyespor ile sözleşmemi karşılıklı anlaşarak fesih etmiş bulunuyorum. Üzerimde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Hakkım helal edilmesi gerekenlere helal olsun. Büyük Nazillispor taraftarı hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Burak, bu sezon siyah-beyazlı formayla 17 resmi maça çıkıp 2 gol attı.



AYDIN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:48

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